25 миллионов рублей за убийц Политковской

15:59, 08 октября 2006
Общество
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Журналисты "Новой газеты" начали собственное расследование

Один из совладельцев "Новой газеты", депутат Госдумы РФ Александр Лебедев, объявил вознаграждение в 25 миллионов рублей за информацию о заказчиках и исполнителях убийства журналистки этого издания Анны Политковской.

Об этом в воскресенье в эфире радиостанции "Эхо Москвы" объявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Ранее в воскресенье журналисты "Новой газеты" заявили, что начали собственное расследование убийства Анны Политковской. "Мы можем добыть информации больше, чем следственные органы, у нас есть определенные выходы на информационные источники", - заявил заместитель главного редактора издания Олег Хлебников, добавив, что определенная информация по убийству журналистки у них уже есть.

Основной версией следователи считают убийство, связанное с профессиональной деятельностью Политковской. Известно, что Анна Политковская занималась журналистскими расследованиями деятельности правоохранительных органов и федеральных сил в Чечне. Рассматривается также бытовая версия убийства.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту убийства по статье 105, часть вторая УК РФ ("Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга").

Анна Политковская была убита в субботу. На месте преступления в подъезде ее дома обнаружены четыре гильзы и пистолет Макарова. В распоряжении правоохранительных органов есть видеозапись камеры наблюдения, установленной на подъезде дома Политковской. Уже был составлен фоторобот преступника. Расследование взял под личный контроль генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Лента.ру

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