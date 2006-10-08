ЕС вынес предупреждение России и Украине

Пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам торговли Питер ПАУЭР заявил, что Евросоюз может прибегнуть к легальным мерам и с помощью Всемирной торговой организации заставить своих торговых партнеров начать наступление на пиратскую индустрию.

Об этом сегодня пишет американская деловая газета The Wall Street Journal; перевод статьи предоставлен интернет-изданием «Инопресса».

Газета отмечает, что это предупреждение прозвучало одновременно с опубликованием списка стран с наиболее активным оборотом контрафактной продукции, куда вошли Китай, Россия, Украина, Турция и Чили.

К искоренению торговли поддельными товарами, использующими европейские бренды, а это угрожает прибыли крупнейших европейских компаний, может "в определенный момент подключиться ВТО", сообщил П.ПАУЭР.

Он также добавил, что отдельные европейские страны также требуют действий со стороны ВТО.

Председатель Европейской комиссии по вопросам торговли Питер МАНДЕЛЬСОН вынес предупреждение России, Украине, Чили и Турции. "Данные страны... должны серьезно увеличить усилия и признать значительные упущения в этой области", – говорится в его заявлении.

Кроме того, Европа обратила пристальное внимание из-за производства контрафактной продукции на Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Южную Корею. Европа также ужесточит меры в отношении Бразилии, Аргентины и Парагвая в ходе наступления на пиратство.

Европа собирается использовать торговые переговоры для обеспечения исполнения данными странами своих обязательств. Китай несет ответственность за две трети поддельных товаров, попадающих на территорию ЕС – от дамских сумочек и лекарств с названиями известных брендов до электроприборов и мотоциклов. Как сообщается в заявлении, именно Китай является "основной целью" европейской кампании по борьбе с подделками, и руководство страны призывают принять меры по борьбе с указанной проблемой.

Европейские компании провели специальное исследование с целью выяснить, какая стратегия поможет им преуспеть в борьбе с пиратами, зарабатывающими за их счет.