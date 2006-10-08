Руководителя судебной администрации задержали на контрабандном Мерседесе

Работники правоохранительных органов Житомирской области задержали руководителя судебной администрации, который ездил на контрабандном “Мерседесе”.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области, в городе Новоград-Волынский сотрудники спецподразделения «Кобра» остановили автомобиль «Мерседес», за рулем которого, как оказалось впоследствии, был начальник Управления Государственной судебной администрации Житомирской области. При проверке автомобиля было установлено, что в свидетельстве о регистрации транспортного средства указан один номер кузова, а на автомобиле – другой. Этот автомобиль с указанным номером кузова на территории Украины вообще не регистрировался, то есть находится в государстве незаконно.

Для документирования данного факта сотрудники “Кобры” сопроводили автомобиль в горрайотдел милиции. Однако следователь, который оформлял нарушение, оказался зятем задержанного. Вступать в дискуссию с сотрудниками «Кобры» о неуместности задержания чиновника следователь не стал, а просто имитировал документирование нарушения, фактически сразу отпустив руководителя судебной администрации на контрабандном автомобиле. Теперь отвечать за свои действия придется не только должностному лицу, но и сотрудникам органов внутренних дел, материалы относительно которых направлены в прокуратуру Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Житомирской области, лишь в октябре работники спецподразделения «Кобра» выявили в Житомирской области более 100 нарушений действующего законодательства, из них около 70 - правил дорожного движения. Опаснейшим нарушением является управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение также задерживались высокопоставленные областные чиновники. Так, в Бердичеве был задержан автомобиль «Тойота» под управлением депутата областного совета, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения; в Житомире в нетрезвом состоянии за рулем был задержан директор колледжа.