Известная британская группа Editors сыграет на фестивале Zaxidfest 2017

Известная британская рок-группа Editors станет хедлайнером музыкального фестиваля Zaxidfest 2017, который в этом году пройдет 18-20 августа в селе Родатычи под Львовом. Об этом организаторы мероприятия сообщили на своей странице в Facebook.

"Впервые в Украине – хедлайнеры ведущих европейских фестивалей, монументальные британские инди-рокеры EDITORS 20 августа возглавят Главную сцену Zaxidfest 2017", - говорится в сообщении.

Отметим, также в этом году на Захидфесте выступят группы Breaking Benjamin, In Extremo, O. Torvald, Vivienne Mort, Detach, Тартак, Noize MC и многие другие. Организаторы обещают, что это далеко не полный список участников.

Британская рок-группа Editors была основана в 2002 году, и с того времени выпустила 5 полноценных альбомов и возглавляла известные европейские музыкальные фестивали. Последний их альбом In Dream вышел в 2015 году.

Напомним, уже через месяц в Киеве пройдет международный песенный конкурс Евровидение, во время проведения которого Киевсовет планирует ввести "сухой закон".