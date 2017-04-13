На Житомирщине селяне заблокировали дорогу с требованиями не закрывать школу (видео)

14:35, 13 апреля 2017
Общество
334

Учится в школе всего 40 учеников.

Селяне устроили акцию протеста против закрытия школы, перекрыв дорогу Житомир-Черновцы /

Решение закрыть сельскую школу, приняли местные депутаты. Заявили, что содержать заведение дорого.

Читайте такжеВ Днепре националисты заблокировали "Сбербанк" и затянули его фасад огромным флагом (фото)

Учится в школе всего 40 учеников, поэтому детей предложили перевести в школы соседних сел - через 5 и 10 километров.

Возить их будет школьный автобус. Селяне так далеко отпускать детей не хотят и на компромисс не готовы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #школа#Житомирщина#протесты