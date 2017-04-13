На Житомирщине селяне заблокировали дорогу с требованиями не закрывать школу (видео)
14:35, 13 апреля 2017Общество
334
Учится в школе всего 40 учеников.
Селяне устроили акцию протеста против закрытия школы, перекрыв дорогу Житомир-Черновцы / скриншот
Решение закрыть сельскую школу, приняли местные депутаты. Заявили, что содержать заведение дорого.
Читайте такжеВ Днепре националисты заблокировали "Сбербанк" и затянули его фасад огромным флагом (фото)
Учится в школе всего 40 учеников, поэтому детей предложили перевести в школы соседних сел - через 5 и 10 километров.
Возить их будет школьный автобус. Селяне так далеко отпускать детей не хотят и на компромисс не готовы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter