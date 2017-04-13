На Житомирщине селяне заблокировали дорогу с требованиями не закрывать школу (видео)

Решение закрыть сельскую школу, приняли местные депутаты. Заявили, что содержать заведение дорого.

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Учится в школе всего 40 учеников, поэтому детей предложили перевести в школы соседних сел - через 5 и 10 километров.

Возить их будет школьный автобус. Селяне так далеко отпускать детей не хотят и на компромисс не готовы.