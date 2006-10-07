300 тысяч одесситов могут остаться зимой без отопления

Из-за бездеятельности Национальной акционерной компании «Энергетическая компании Украины» 300 тысяч жителей центральной части Одессы могут остаться зимой без отопления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. вице-мэра Одессы Алексей СОЛЯНИК.

По его словам, для выполнения срочных работ по подготовке к зиме Одесской теплоэлектроцентрали, находящейся в полной собственности "Энергетической компании Украины", нужно не менее 5 млн.грн. Лишь в случае незамедлительного финансирования этих работ ТЭЦ сможет обеспечить теплом жителей домов в центральной части города, промедление со стороны руководства «Энергетической компании» и Министерства топлива и энергетики Украины может привести к срыву отопительного сезон.

По мнению специалистов, техническое состояние теплоэлектроцентрали еще в 2005 году было критическим, почти 90 % оборудования ТЭЦ является крайне устаревшим или изношенным. И только оказание экстренной помощи Одесским горсоветом - выделение 10 млн. грн. на выполнение неотложных работ позволило ТЭЦ обеспечить жителей теплом в прошлый осенне-зимний период.

Однако необходимых выводов, подчеркнул А.СОЛЯНИК, дирекция ТЭЦ и ее владелец так и не сделали: долги перед ОАО «Одессагаз» до сих пор не погашены. В конце сентября сессия горсовета была вынуждена оказать помощь ТЭЦ - выделила 2 млн. грн. для погашения задолженности перед «Одессагаз», сообщил и.о. вице-мэра.

Он не исключил, что городская власть, в случае не обеспечения теплом домов одесситов, обратится в суд с иском против Министерства топлива и энергетики с целью защитить законные права и интересы горожан.