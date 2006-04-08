Грузинский вор в законе будет экстрадирован из Украины

Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Сергей КОРНИЧ надеется, что грузинский вор в законе Тариэл ПОЦХВЕРИЯ, задержанный украинскими правоохранительными органами в крымском городе Саки, будет экстрадирован из Украины на родину в течение месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на прес-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

По словам С.КОРНИЧА, 29 марта 2006 года украинские правоохранительные структуры получили от своих коллег из Грузии информацию об объявлении Т.ПОЦХВЕРИЯ в межгосударственный розыск за организацию массовых беспорядков в исправительной колонии №5 в Тбилиси и других исправительных учреждениях Грузии. Как отметил С.КОРНИЧ, местонахождение разыскиваемого украинским правоохранителям было известно начиная с 1 марта: Т.ПОЦХВЕРИЯ в тот момент был в Одессе, однако через некоторое время выехал в Крым. Во время задержания украинским правоохранителям он предъявил паспорт гражданина Украины, выданный на имя АСАТИАНИ Тариэла Давыдовича. При этом С.КОРНИЧ отметил, что паспорт разыскиваемый получил в одной из областей Украины за две недели до задержания, взяв фамилию своей жены. Выясняется, кто именно и на каких основаниях выдал ему этот документ, поскольку документы о выдаче паспорта, как выяснилось, уже отсутствуют.