SunSay снялся в клипе с российскими певцами, которые поддерживают боевиков на Донбассе (видео)

SunSay, который параллельно является солистом группы 5'nizza снялся в клипе с российскими артистами, которые поддерживают сепаратистов на Донбассе

SunSay, который в прошлом году принимал участие в национальном отборе на «Евровидения» снялся в клипе российского исполнителя Басты.

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Кроме украинского певца, в видео также снялись Арбенина, Скляр и Бобунец. При этом Скляр является сторонником так называемого лидера террористов Захарченко, а Бобунец часто выступает на оккупированной территории Донбасса и даже с Чичериною воспевал тамошних "доблестных воинов".

Как сообщал УНИАН ранее, украинский артист Иван Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями".

Позже министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что считает недопустимыми высказывания украинского певца Ивана Дорна в интервью российским СМИ, в котором тот назвал агрессию России против Украины "ссорой".

"Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него может быть разная личная позиция, в том смысле - помогает он или не помогает (воинам АТО - УНИАН), но говорить о ссоре и так, как будто здесь у нас ничего не происходит - это недостойно",- заявил Нищук.