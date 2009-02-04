Банки начали массово проводить переоценку квартир в залоге

На фоне усиления кредитного кризиса все больше банков переходят к активным действиям с залоговым имуществом. Содействовало этому указание Нацбанка и МВФ коммерческим банкам провести переоценку залогов.

Это угрожает серьезными проблемами для залогодателей из-за значительного падения цен на недвижимость. Ведь теперь в большинстве случаев реальная стоимость ипотечной недвижимости уже меньше задолженности банку.

Когда обозленный клиент, которому подняли плату за кредит обращается в суд, оказывается, что он раньше согласился на увеличение процентной ставки.

А вот тем, у кого есть депозитные счета, с которых пока невозможно снять деньги, не стоит волноваться, убеждает газета "Факты". Они смогут в обмен на замороженный капитал приобрести залоговое жилье.

ICTV