Генпрокурор США намерен отыскать виновников мирового кризиса

Генеральный прокурор США Эрик Холден намерен привлечь к ответу финансистов Уолл-стрит, чьи спекуляции и нарушения привели к мировому финансовому кризису. Министерство юстиции США проведет расследование и "заставит виновных нести ответственность", заявил Э.Холден журналистам после своего вступления в должность. Однако генпрокурор отметил, что его ведомство вовсе не собирается устраивать "охоту на ведьм", передает Associated Press.

Общественность в Америке и за ее пределами возлагает на Уолл-стрит немалую долю ответственности за возникновение глобального финансового кризиса. Негативное отношение американцев к финансовым корпорациям только усилилось, после того как администрация прежнего президента США Джорджа Буша потратила сотни миллиардов долларов на спасение банков в 2008 г. При этом выяснилось, что несмотря на катастрофическое положение многих компаний, их топ-менеджеры продолжали получать солидные бонусы и вознаграждения.

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