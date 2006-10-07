Преступники ограбили 35 сельсоветов

Правоохранители Житомирской области задержали преступную группировку из четырех человек, которые похищали из сельских советов Житомирской и Винницкой областей компьютерную технику.

Об этом УНИАН сообщила работник Центра по связям с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

По ее словам, за одну ночь злоумышленникам удавалось посетить несколько сел. Так, только в Житомирском районе за одну ночь 28 сентября они обворовали сельсоветы в селах Дениши и Корчак, 30 сентября – в селах Берестовка и Суемцы Барановского района Житомирской области. Оперативниками сегодня установлена причастность участников группировки к 23 кражам из сельсоветов Житомирской области и 12 - Винницкой области.

Как сообщила А.ВАЩЕНКО, похищенную технику преступники привозили к специалисту по компьютерным вопросам, который занимался последующей реализацией товара. Была и другая схема действий – мониторинг спроса, когда покупатель заказывал технику с желаемыми техническими характеристиками и ждал, пока ее привезут, отметила А.ВАЩЕНКО.

Сотрудники уголовного розыска УМВД Украины в Житомирской области задержали членов группировки в Виннице, когда те как раз вернулись с очередной «охоты» за компьютерами. По месту жительства у воров, среди которых была одна девушка, изъято 17 системных блоков, 10 мониторов, 9 принтеров, 6 блоков непрерывного питания, 4 ксерокса, факс, комплектующие к компьютеру.

Все обстоятельства, мотивы и последствия деятельности злоумышленников выясняет следствие, однако правоохранители уже констатируют, что ущерб составляет десятки тысяч грн., отметила А.ВАЩЕНКО.