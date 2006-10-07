Кинах: Украина теряет значительные прибыли

Народный депутат, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ считает, что Украина ежегодно недополучает значительные прибыли из-за непоследовательной политики государства относительно развития транзитно-транспортного потенциала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, об этом он сказал сегодня выступая на международной конференции „Пограничное сотрудничество: новые возможности для отечественного бизнеса” в Ужгороде.

А.КИНАХ напомнил, что основные европейские транспортные коридоры проходят через территорию Украины. «Один этот факт является очень серьезным фактором развития экономки и интеграции Украины в европейское и мировое экономическое пространство ”, - сказал он.

По мнению А.КИНАХА, использованию транзитных возможностей Украины в полной мере, прежде всего, мешает непоследовательность и отсутствие системы приоритетов в государственной транспортной политике. Он напомнил, что еще несколько лет назад была утверждена государственная программа развития транзитного потенциала, которая практически не выполняется. Был принят и очень важный закон о приграничном сотрудничестве, но соответствующие нормативные акты из его реализации не утверждены до сих пор.

А.КИНАХ считает, что только продуманная и прозрачная тарифная политика, реализация серьезных проектов по строительству и модернизации инфраструктуры границы позволит Украине приблизиться к европейским стандартам осуществления пассажирских и грузовых перевозок, в полной мере реализовать наш транспортно-транзитный потенциал.