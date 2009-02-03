Россия выделит Беларуси 1 млрд. долларов

В целях оказания поддержки белорусской экономике Россия может предоставить Беларуси в ближайшее время второй транш российского госкредита в размере 1 млрд. долларов. Первый транш также в 1 млрд. долл. был перечислен в ноябре 2008 года.

Такое решение планируется принять на заседании госсовета Союзного государства, которое состоится сегодня в Москве, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе Кремля.

В повестку дня заседания госсовета вошли ключевые вопросы двустороннего интеграционного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и финансовой сферах, в топливно-энергетическом комплексе, военной и военно-технической области.

Центральной темой заседания станет комплекс согласованных усилий по минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса для экономик России и Беларуси. Планируется одобрить соответствующий План совместных действий правительств двух стран.

Также в ходе заседания планируется подписать межгосударственное Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси.

Кроме того, в ходе завтрашнего заседания госсовета будет подписан Протокол об обмене грамотами о ратификации межгосударственного Соглашения об обеспечении равных прав граждан России и Беларуси на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства. Этот документ, в частности, позволит гражданам находиться на территории другого союзного государства без регистрации или постановки на миграционный учет в течение 30 дней.

Членами госсовета являются главы государств и правительств, а также председатели палат парламентов России и Беларуси.