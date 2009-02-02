Польша готова подать в суд на RosUkrEnergo

Польское нефтегазовое предприятие (PGNiG) рассматривает возможность подачи судебного иска против швейцарского трейдера RosUkrEnergo в связи с невыполнением обязательств по поставкам газа, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь PGNiG Йоанна Васицка-Закжевска.

"Польша по-прежнему не получает природный газ, который в соответствии с контрактом должна поставлять компания RosUkrEnergo", - сказала Васицка-Закжевска.

По ее словам, Польское нефтегазовое предприятие "до сих пор не получило ответа со стороны RosUkrEnergo на требование возобновить поставки газа".

"В связи с этим, наши юристы не исключают действий со стороны PGNiG в соответствии с действующим законодательством", - отметила официальный представитель Польского нефтегазового предприятия.

На уточняющий вопрос РИА Новости, означает ли это подачу иска в суд, Васицка-Закжевска сказала: "Да, в соответствии с международным правом".

Официальный представитель PGNiG пояснила, что "через пункт Дроздовичи на Украине Польша недополучает 7 миллионов кубометров газа в сутки".

По ее словам, "контракт с RosUkrEnergo действует до 31 декабря 2009 года". В соответствии с подписанным контрактом компания RosUkrEnergo обязалась поставить в Польшу 2,3 миллиарда кубометров природного газа, добавила Васицка-Закжевска.

О том, что недопоставки российского газа в Польшу связаны с деятельностью швейцарского посредника RosUkrEnergo, говорил 23 января и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Договоренности между РФ и Украиной по газу, достижение которых позволило возобновить прерванный в начале января транзит "голубого топлива" в Европу через украинскую территорию, предполагают исключение компании RosUkrEnergo из схемы поставок. Этот трейдер, половиной акций которого владеет "Газпром", перепродавал газ госхолдингу "Нафтогаз Украины", а также самостоятельно продавал часть газа в Польшу.

RosUkrEnergo пока официально не комментирует ситуацию с поставками газа в Польшу.

Польша потребляет ежегодно порядка 14 миллиардов кубометров природного газа. При этом импорт газа непосредственно из РФ составляет 6,2 миллиарда кубометров в год, собственная добыча газа - 4,2 миллиарда кубометров. Транзитом в Германию через Польшу идет 30 миллиардов кубометров газа.