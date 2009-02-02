Доллар на межбанке остановился на уровне 7,98/8,03 гривни

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9550 грн., к 12:00 цены выросли до 8,0650/8,1250 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,98/8,03 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:50 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2140/0,2200 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2200/0,2240 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2200/0,2230 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 36,1050 (+0,6400) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2705/1,2795 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9585/10,1545 грн., к 12:00 цены ушли вверх - 10,2560/10,3620 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились - 10,1725/10,2660 грн.