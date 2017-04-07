Задержан экс-командир роты "Шторм" за предложение взятки в обмен на закрытие дела

Задержан один из бывших командиров расформированного спецподразделения Национальной гвардии Украины «Шторм», который предлагал взятку военному прокурору Луганского гарнизона за закрытия в отношении него уголовного производства.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook

«В военную прокуратуру сил АТО обратился прокурор Луганского гарнизона с рапортом о том, что ему и следователю бывший боец Семенченко с позывным «Жак» предлагает неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн за закрытия производства в отношении него», - написала пресс-секретарь ГПУ.

Читайте такжеВ Одессе правоохранители задержали двух подозреваемых в похищении человека

Также Сарган добавила, что сотрудниками военной прокуратуры сил АТО совместно с УЗЭ ГУНП в Луганской области "задержали на горячем Каминского В.И., который предлагал и предоставил неправомерную выгоду военному прокурору Луганского гарнизона за влияние руководителя органа прокуратуры на подчиненных работников и принятие окончательного решения в виде закрытия уголовного производства по ч. 2 ст. 146, в котором последний (Каминский) является потенциальным подозреваемым ".

В настоящее время проводятся неотложные первоочередные действия.