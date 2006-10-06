Ющенко встретился с Коломойским и Пинчуком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что власть и бизнес должны продемонстрировать партнерские отношения в ходе реализации проекта “Мистецький арсенал”.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь во время проведенного главой государства рабочего совещания по вопросу создания в Киеве культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

В беседе приняли участие первый вице-премьер-министр – министр финансов Николай АЗАРОВ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, министр культуры Игорь ЛИХОВИЙ, первый заместитель главы Секретариата Иван ВАСЮНИК, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, директор института «Укрниипроектреставрация» Анатолий АНТОНЮК, а также украинские бизнесмены, известные меценаты – руководитель группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, президент Научно-производственной инвестиционной группы «Интерпайп» Виктор ПИНЧУК.

Президент в который раз отметил, что речь идет о проекте государственного значения, который является чрезвычайно важным для Украины. По убеждению главы государства, власть и бизнес должны продемонстрировать в ходе реализации проекта партнерские отношения и совместный труд на благо страны, приумножения и сохранения ее культурного наследия.

Участники заседания обсудили вопрос подготовки к реализации проекта, отметив в частности, что вскоре правительство должно утвердить его технико-экономическое обоснование. Также речь шла о том, что проект должен финансироваться из нескольких источников – государственного, местного бюджетов, средств меценатов. По этому поводу Н.АЗАРОВ подчеркнул, что власть готова создать для благотворительности благоприятные условия.

Присутствующие на встрече бизнесмены, в свою очередь, выразили готовность вложить деньги в реализацию проекта. В частности, И.КОЛОМОЙСКИЙ отметил, что в данном случае «сплав частного интереса и государственного опыта» был бы на пользу стране. В.ПИНЧУК высказался за целесообразность организации «открытого публичного международного тендера на проект». По его убеждению, именно такой подход привлечет внимание международного сообщества к «Мистецькому арсеналу» – и, соответственно, в Украину. С этой же целью, по его мнению, значительное внимание при реализации проекта следует уделить современным украинским искусству и культуре. В.ЮЩЕНКО положительно оценил эти идеи, также выразив убеждение, что меценаты должны войти в состав реформированного Совета по вопросам создания «Мистецького арсеналу».