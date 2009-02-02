Жизнь в Киеве стала еще дороже

Для всех горожан существенно повысились коммунальные тарифы. Исключение - малообеспеченные, которые находятся на учете в органах социальной опеки.

По распоряжению мэра Леонида Черновецкого, которое напечатала газета «Крещатик», с 1 февраля тариф на холодное водоснабжение возрос в 2,1 раза, горячее - на 85%, отопление на 50%. Это лишь первый этап подорожания - с первого апреля жителей столицы ждет такое же повышение цен на все услуги.

Вместе с тем с субботы в Киеве снижена на 30 копеек - до гривны 70 - стоимость проезда в метро и до гривны 50 в наземном муниципальном транспорте.

ICTV