Жизнь в Киеве стала еще дороже
09:54, 02 февраля 2009Общество
3714
Тарифы на ЖКУ и дальше будут расти
Для всех горожан существенно повысились коммунальные тарифы. Исключение - малообеспеченные, которые находятся на учете в органах социальной опеки.
По распоряжению мэра Леонида Черновецкого, которое напечатала газета «Крещатик», с 1 февраля тариф на холодное водоснабжение возрос в 2,1 раза, горячее - на 85%, отопление на 50%. Это лишь первый этап подорожания - с первого апреля жителей столицы ждет такое же повышение цен на все услуги.
Вместе с тем с субботы в Киеве снижена на 30 копеек - до гривны 70 - стоимость проезда в метро и до гривны 50 в наземном муниципальном транспорте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter