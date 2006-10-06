Больше 3 тонн сала пытался ввезти в Украину из Польши наш соотечественник

Работники Рава-Русской таможни (Львовская область) задержали грузовик „МАН”, который следовал из Польши на территорию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, во время таможенно-пограничного контроля автомобиля оказалось, что между задекларированным грузом – стройматериалами - находился тайник с 3275 кг мороженого и копченого сала, колбас и мясопродуктов. Продукты в полипропиленовых мешках были скрыты за листами пенопласта под боковыми стенками полуприцепа.

Никакие документы о происхождении, качестве и безопасности мясопродуктов для здоровья потребителей не выявлены. Мясопродукты и автомобиль задержаны. Составлен протокол о нарушении таможенных правил.