Через две недели прекратит действовать телефон 01

Замена телефонных номеров экстренных служб на трехзначные была бы логичной в следующем бюджетном году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил на пресс-конференции начальник Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Андрей БОНДАРЕНКО.

По его словам, буквально 28 января спасатели были уведомлены о том, что приказом министра транспорта в ночь с 4 на 5 февраля изменятся двузначные телефоны служб аварийного вызова, в том числе и номер 01 станет номером 101. В срок с 4 по 18 февраля «Укртелеком» будет обеспечивать связь и по одному, и по другому номерам, но после обозначенной даты, набрав номер 01, абонент не услышит ответа, сообщил начальник управления.

Министерство транспорта объясняет потребность перехода европейскими стандартами, в которых цифра 0 в начале номера осуществляет функцию выхода на междугородний звонок, пояснил А.БОНДАРЕНКО. При этом он подчеркнул, что в связи с этими нововведениями возникают сомнения, что за столь короткий период удастся полностью проинформировать и переориентировать население об этом изменении.

«Определенные угрозы могут быть, если мы не успеем с «Укртелекомом» и с другими аварийно-спасательными службами своевременно проинформировать население, еще таким образом, чтобы не возникло системной ошибки, определенной путаницы, - сказал А.БОНДАРЕНКО, - Очень короткий временной стык по переходу на трехзначный номер вызова».

Сложности связаны также с тем, что МЧС не сможет провести все работы по изменению номера 01 на 101 на бортах пожарных машин, в профилактических листовках пожарной охраны, рекламных плакатах и т. д. «Никакими бюджетами сегодня не предусмотрен этот переход. Хотя мы говорим, что определенные затраты будут, даже если бы эти затраты были в одну тысячу гривень, они не предусмотрены», - сказал А.БОНДАРЕНКО.

Тем более, что с такими же проблемами столкнется милиция, скорая помощь, служба газа. Оптимальным было бы проведение таких изменений в номерах телефонов с начала следующего бюджетного года, внеся в бюджет необходимые статьи расходов, заключил начальник управления МЧС, еще раз подчеркнув, что «у нас сейчас на это средств нет» .