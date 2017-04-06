Начнете ли вы больше путешествовать после введения "безвиза" с ЕС? – опрос УНИАН

6 апреля 2017 года Украина вплотную приблизилась к долгожданному безвизовому режиму с Евросоюзом – Европейский парламент проголосовал за отмену виз для украинцев.

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Теперь вопрос "безвиза" для украинцев должны рассмотреть послы стран - членов Европейского Союза, что может произойти 26 апреля.

После того, как решение будет принято на заседании комитета, оно еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующим подписанием представителями Европарламента и председательствующей в Евросоюзе страны и публикацией в Официальном журнале ЕС.

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Ожидается, что после завершения всех процедур украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз уже этим летом.

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, начнут ли они больше путешествовать после введения безвизового режима с Европейским Союзом.