Минфин обещает бюджетникам и военным всю зарплату за январь

Заработная плата работникам бюджетных учреждений, государственных органов власти и военнослужащим за январь будет выплачена в полном объеме.

Об этом заявил в субботу во время брифинга заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК, сообщает Управление в связях со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Он отметил, что по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, которые финансируются из государственного бюджета, было дополнительно выделено 360 млн. грн., еще 230 млн. грн. - на заработную плату государственным служащим.

Кроме того, руководитель правительства поручила изменить порядок перечисления дотации выравнивания, благодаря чему местные бюджеты уже в январе получили 1,5 млрд. грн. для осуществления социальных выплат.

Также были стопроцентно выделены средства для выплаты заработной платы военнослужащим.

«Это дало возможность полностью обеспечить выплаты зарплат работникам бюджетной сферы во второй половине января», - подчеркнул В.МАТВИЙЧУК.