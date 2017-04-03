В Харькове досрочно завершен отопительный сезон в связи с потеплением
Досрочно отопительный сезон завершен из-за того, что показатели среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла.
В Харькове с сегодняшнего дня, 3 апреля, досрочно завершается отопительный сезон в связи с потеплением.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, распоряжение о завершении отопительного сезона сегодня, 3 апреля, подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Согласно распоряжению, сегодня отопление начали отключать в жилых домах и помещениях, оборудованных индивидуальными отопительными приборами, а также в больницах, учебных заведениях и других учреждениях бытового и социально-культурного назначения.
Досрочно отопительный сезон завершен из-за того, что показатели среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла.
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Справка УНИАН. К системе теплоснабжения коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» подключено более 6 тысяч жилых домов (более 5 тысяч - коммунальной формы собственности, более 600 - ОСМД и ЖСК, более 300 - ведомственных), а также почти 2,5 тысячи зданий различных ведомств, учреждений и предприятий, порядка 180 лечебных учреждений, более 200 заведений образования.
В структуре теплопотребления население составляет 86%, бюджетные организации - 10%, хозрасчетные потребители - 4%.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году отопительный сезон в Харькове был завершен 5 апреля.
Как известно, ежегодно отопительный сезон в Украине заканчивается 15 апреля.