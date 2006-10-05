Луценко информировал Ющенко о причинах убийства сотрудника 5-го канала

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сообщил, что у милиции есть четкая рабочая версия убийства сотрудника «5 канала» Евгения Опанасюка “на почве неприязненных отношений”.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

По информации генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, уголовное дело по статье «умышленное убийство» возбудила прокуратура Шевченковского района Киева.

Президент попросил силовиков как можно быстрее раскрыть это преступление и найти убийц журналиста.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве семью ножевыми ранениями убит сотрудник "5 канала" Е.Опанасюк. Трагедия произошла в 14 часов в Киевском национальном экономическом университете.

Следователи не разглашают подробностей следствия, однако, по неофициальной информации, трагедия произошла во втором учебном корпусе вуза, нападающим был однокурсник Е.Опанасюка. Личность убийцы установлена, однако он не задержан. Продолжается следствие.