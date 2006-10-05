Янукович хочет найти эффективных собственников для судостроителей

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет найти эффективных собственников для Черноморского судостроительного завода и завода им. 61 коммунара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналиста в Николаеве.

«Нам нужен эффективный собственник», - сказал премьер.

При этом, говоря о заводе им. 61 коммунара, премьер особо отметил, что законодательством не запрещена его приватизация.

Говоря в целом о будущем судостроительной отрасли, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на сегодня уже не является темой дискуссии вопрос о том, что самым эффективным может быть только частный собственник.

В тоже время, по его словам, государство должно создать соответствующие условия, в том числе и в области льготного налогообложения для развития этой отрасли.