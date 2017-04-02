В Тернополе более 6 тысяч человек приняли участие в крестном ходе (фото)

В Тернополе более 6 тыс. человек приняли участие в крестном ходе.

Как передает корреспондент УНИАН, после архиерейского богослужения, которое отправил в Архикафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы епископ Тернопольско-Зборовской архиепархии Украинской греко-католической церкви Василий Семенюк, колонна отправилась по центральным улицам города.

Во время крестного хода движение транспорта было перекрыто, в частности, на центральной улице - Русской, по которой ездит 80% общественного транспорта.

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Как отметил епископ-помощник Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ Теодор Мартынюк, во время крестного хода верующие совместно просят у Господа мира для страны, чтобы прекратилась война на востоке Украины, а также размышляют над собственными трудностями и проблемами.

Крестный путь проходит в Тернополе ежегодно в одно из воскресений великого поста с целью помочь верующим должным образом духовно подготовиться к празднику Воскресения Христова.