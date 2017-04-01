Новый рекорд Украины – в Одессе из перчаток выложили смайл площадью 40 квадратных метров

22:57, 01 апреля 2017
Общество
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Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины.

od-news.com

В Одессе сегодня установлен новый рекорд Украины - из ярко-оранжевых рабочих перчаток выложили смайл площадью около 40 квадратных метров

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась сегодня в парке Победы в рамках Юморины.

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Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины. На церемонию собрались сотни людей.

Как пояснила УНИАН соорганизатор мероприятия Виолетта Велиева, диаметр смайла превысил 6 метров, площадь – около 40 квадратных метров.

"Для выкладки смайла использовали более 2,5 тысячи перчаток", - сказала Велиева.

Она подчеркнула, что акция проходила в поддержку рабочих профессий. Перчатки предоставила одна из компаний, специализирующаяся на производстве спецодежды для строителей.

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Теги: #Одесса#рекорд#Юморина