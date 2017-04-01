В Одессе после трехлетнего перерыва сегодня снова празднуют Юморину (фоторепортаж)

В Одессе 1 апреля снова празднуют Юморину.

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города сейчас проходит карнавальное шествие. Старт задержался почти на час из-за большого наплыва людей и, как отметили организаторы, по некоторым техническим причинам.

В колонне – около 1,5 тыс. человек. Она разделена примерно на 30 блоков. В ней – порядка десяти декорированных автомобилей: мистические чудовища, подводная лодка, «звездная помощь», а также - несколько десятков байкеров, которые одновременно давят на клаксоны. В шествии принимают участие множество персонажи из популярных мультипликационных и художественных фильмов, в числе которых «Красавица и чудовище», герои кинолент о Гарри Потере, Дарт Вейдер (из «Звездных войн») со своим автомобилем и пр.

Во главе колонны – на большом стилизованном грузовике – участники международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», в одном из автомобилей - народный артист Украины, президент фестиваля со знаменитым испанским клоуном Лео Басси, который держит в руках желтую пластиковую утку. Последняя в этом году стала дополнительным символом одесской Юморины.

Колонна стартовала от улицы Садовой, пошла по Дерибасовской, Пушкинской, должна выйдет к зданию мэрии – на Думскую площадь.

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В центре города, по ходу движения колонны, собрались тысячи людей. Они приветствуют участников шествия громкими криками, свистом, аплодисментами.

Девиз нынешней Юморины – «Поделись улыбкой».

В рамках праздника также запланированы выступления участников «Комедиады», шоу «Лига смеха», выступление команд КВН, различные концерты под открытым небом, развлекательные программы для взрослых и детей. Также пройдет международный марафон и полумарафон «Самопревосхождение», открытый городской фестиваль «Праздник смеха» в дендропарке «Победа», фестиваль еды, выставка декорированных машин, караоке, в зоопарке – зооюморина, фестиваль красоты, выступление группы «Лисапетний батальон», спектакли.

Общественный порядок поддерживают сотни полицейских. Колонну сопровождает автомобиль скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году основным событием Юморины, которая возобновляется в этом году после 3-летнего перерыва, станет карнавальное шествие.

В 2014 году Юморину в Одессе отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015 в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате, в том числе, без карнавального шествия, как отмечалось в связи с «несвоевременностью такого праздника».

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.