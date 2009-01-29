Тимошенко накинет 2% на реализацию нефтепродуктов и газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует введение 2-процентной надбавки на реализацию нефтепродуктов и природного газа, которая будет направляться в стабилизационный фонд для последующего удешевления стоимости кредитов на внедрение энергосберегающих технологий и использование альтернативных видов топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, такую инициативу Ю.ТИМОШЕНКО озвучила сегодня на внеочередном заседании правительства, на котором рассматриваются инвестиционные проекты по энергосбережению и переходу на альтернативные виды топлива.

“Есть такое предложение, чтобы мы ввели два процента надбавки на реализацию традиционных источников – имеется в виду нефть и газ – для того, чтобы эти два процента сформировали доходную часть бюджета и использовались на уменьшение процентов по кредитам для всех предприятий, которые будут заниматься таким видом деятельности, как производство альтернативных видов топлива”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поручила Министерству топлива и энергетики совместно с академическими научными институтами разработать точную нормативную базу, которая регламентировала бы виды деятельности, связанные с подготовкой сырья и производством на его основе альтернативных видов топлива.

“Мы должны точно выписать, кому будут предоставляться льготные кредиты за счет такой надбавки. Кроме того, я хочу попросить, чтобы Министерство финансов, Министерство экономики и Минтопэнерго подготовили нам изменения в действующие законы или соответствующий проект постановления правительства”, – добавила премьер-министр.