В Украине проживают 15 тысяч корейцев

8 октября в Симферополе будет проводиться Всеукраинский фестиваль корейской культуры "Кореада-2006", сообщили УНИАН в Департаменте общественных связей Ассоциации корейцев Крыма "Корё".

Как отмечают в Департаменте общественных связей, в Украине проживают около пятнадцати тысяч корейцев, причем более четырех тысяч живут в автономии (крымская диаспора самая большая в Украинском государстве). Фестиваль корейской культуры одиннадцатый по счету, Крым уже в третий раз принимаем его у себя.

Рассказывая о предстоящем фестивале, вице-президент Ассоциации корейцев Украины - президент Крымской ассоциации корейцев "Корё" Владимир КИМ подчеркнул, что фольклорные коллективы корейских диаспор, проживающих в Украине, по оценкам экспертов, достигли высокого уровня. "Это красочно, ярко и экзотично. В фестивале также участвуют гости из Южной Кореи - зрителей порадуют феерическими выступлениями профессиональные артисты", - сказал он.

В фестивале "Кореада-2006" примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине господин ХО Сун Чол, а также ведущие общественные и политические деятели автономии.

Фестиваль корейской культуры организован Министерством иностранных дел Республики Корея, Посольством Республики Корея в Украине, Ассоциацией корейцев Украины, Крымской Ассоциацией корейцев "Корё" при поддержке Национального комитета по делам национальностей и миграции Украины, Республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан АРК, а также Симферопольского городского совета.