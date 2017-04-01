Россия может принять участие в Евровидении-2017 - Кириленко (видео)

Россия может принять участие в конкурсе Евровидение-2017 Киеве, если представит участника, который не нарушал украинское законодательство. Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил в эфире "Украинского радио".

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"Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если участник будет такой, который не нарушал украинское законодательство. И, я думаю, точно такое решение приняла бы Франция, Германия, Великобритания, Польша или любая другая страна - член Европейского вещательного союза. А требовать от Украины беспрецедентных решений в угоду России и, нарушая собственное законодательство и, кстати, нормы международного права - беспрецедентно и неприемлемо", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями из-за недопуска Самойловой на конкурс.