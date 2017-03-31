В Одессе в связи с проведением Юморины полиция усилила меры безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин.

Он отметил, что 1-2 апреля в Одессе будет проводиться праздник «Юморина-2017».

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«Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в местах проведения массовых мероприятий будет задействовано дополнительное количество сотрудников ГУ НП в Одесской области, а также Национальной гвардии и патрульной полиции. Дополнительно будет привлечено около 400 правоохранителей», - сообщил Махотин.

Также, по его словам, в местах проведения массовых мероприятий будет запрещена торговля спиртными напитками, пивом и слабоалкогольными напитками, а также любыми напитками в стеклянной таре.

«Предупреждены все торговые точки, в случае использования ими газовых баллонов - они будут немедленно эвакуированы, а их владельцы оштрафованы», - добавил Махотин.

Также на период проведения «Юморины-2017» в центральной части города будет ограничено движение транспортных средств. Автомобили, мешающие движению, будут сразу забираться на штраф-площадку, проезд грузовых машин в центр города будет запрещен. Отмечается, что данная мера связана с целью предотвращения таких терактов, как имели место в нескольких городах Европы, когда грузовики въезжали в толпу людей.

Кроме того, завтра также состоится футбольный матч между командами «Черноморец» (Одесса) и «Олимпик» (Донецк), в связи с чем под усиленным контролем будет часть города, прилегающая к Центральному парку культуры и отдыха, где находится стадион «Черноморец».

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Как сообщила на пресс-конференции руководитель пресс-службы патрульной полиции Одессы Алла Марченко, 1 апреля патрулировать улицы Одессы будут 120 сотрудников патрульного батальона полиции, еще 100 патрульных будут нести службу непосредственно в Приморском районе – в местах массового скопления людей из-за проведения Юморины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе после трехлетнего перерыва власти планируют провести масштабную Юморину. В 2014 году ее отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015 г. - в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате, в том числе без карнавального шествия, как отмечалось в связи «несвоевременностью такого праздника».

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.