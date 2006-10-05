Президент вызвал к себе руководителей силовых ведомств

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в связи с убийством сотрудника «5 канала» вызвал к себе руководителей силовых ведомств.

Как сообщает пресс-служба Президента, к В.ЮЩЕНКО вызваны генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и председатель Службы безопасности Игорь ДРИЖЧАНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве семью ножевыми ранениями убит сотрудник "5 канала" Евгений ОПАНАСЮК. Трагедия произошла в 14 час. в Киевском национальном экономическом университете.

Следователи не разглашают подробностей следствия, однако, по неофициальной информации, трагедия произошла во втором учебном корпусе вуза, нападающим был однокурсник Е.ОПАНАСЮКА. Личность убийцы установлена, однако он не задержан. Продолжается следствие.