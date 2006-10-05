Мэр Донецка: с каждым годом ситуация будет ухудшаться

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО убежден, что непередача полномочий от центра на места будет тормозить развитие регионов. Об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая на IV международной научно-практической конференции "Город. Регион. Государство. Проблемы распределения полномочий".

"Непередача полномочий, будет и в дальнейшем тормозить всю градообслуживающую систему, и с каждым годом ситуация будет ухудшаться", - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По мнению мэра Донецка, в данное время местные органы самоуправления не могут влиять на решение многих вопросов жизнедеятельности территориальной громады, т.к. территории просто не имеют достаточно полномочий. При этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что одним из самых серьезных препятствий в развитии градообслуживающей сферы является "недостаточность финансовых ресурсов".

Мэр Донецка также акцентировал, что в Украине должна реализована цель "создания самостоятельного, высокоразвитого, конкурентоспособного городского хозяйственного комплекса, отвечающего всем требованиям".

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО убежден, что заключение договора между правительством и регионами позволит снять многие вопросы развития градообслуживающей сферы и наработать нормативную базу не только для Донецкой области, но и для всей Украины.

В заключение мэр Донецка выразил надежду, что в Украине будет вскоре подготовят такую "нормативную базу, которая бы помогла открыть глаза высшим государственным мужам на те проблемы, которые уже зашли в кризисное явление".

Участники конференции обменялись мнениями о современных проблемах местного самоуправления и способах решения социально-экономических проблем регионов.