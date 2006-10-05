ВР снижает кворум для собрания акционеров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» (относительно снижения планки кворума для проведения общих собраний).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данный законопроект проголосовали 236 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Юрий ВОРОПАЕВ отметил, что данным законопроектом предусматривается снизить планку кворума на собраниях акционеров до 50% плюс одна акция.

Он отметил, что на сегодняшний день существуют противоречия в законодательстве. В частности, предусматривается, что на собраниях акционеров независимо от формы собственности необходимо, чтобы присутствовали свыше 60% акционеров, в то же время, когда для принятия решения на собраниях достаточно больше 50% голосов акционеров. Он отметил, что это противоречие приводит к большому количеству корпоративных споров и это несоответствие используется «как раз именно рейдерами для захвата предприятий». Он отметил, что рейдеры, то есть те, кто владеют 10-20 процентами акций фактически срывают собрания. Он отметил, что потому предложено понизить планку кворума на собраниях.