Возле границы с Молдовой пограничники обнаружили в поле самолет Ан-2 с "перебитым" бортовым номером (фото, видео)

В Черновицкой области сегодня ночью пограничники обнаружили самолет Ан-2. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, самолет находился в поле на окраине одного из сел Кельменецкого района. Ни владельца, ни пилота воздушного судна пограничники не обнаружили.

В ГПСУ отметили, что «в ходе осмотра пограничники установили, что бортовой номер самолета замаскирован под другой».

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Кроме того, проверяя информацию, было выяснено, что заявки на проведение полетов в данном районе не поступали, а разрешение на вылет самолета с указанным бортовым номером на полеты не предоставлялось. К тому же, согласно реестру гражданских воздушных судов, данное воздушное судно там не значится, говорится в сообщении.

В настоящее время о данном факте сообщено подразделениям СБУ и Нацполиции в Черновицкой области. Проводятся мероприятия по установлению владельца самолета и выяснению всех обстоятельств. Также направлено сообщение о выявлении признаков возможного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 334 УК Украины (нарушение правил международных полетов).