В июне Винниччина станет оперной столицей Украины

Как сообщает пресс-служба Вінничької ОГА, главной целью проведения данного фестиваля является привлечение внимания к достопримечательности – дворцу Потоцких, ведь именно она станет базой для проведения данного мероприятия, которое запланировано на июнь 2017 года. Кроме того, проведение фестиваля позволит городу Тульчин позиционировать себя как региональную культурную столицу, а также будет способствовать развитию культурного туризма как экономического ресурса развития региона.

Презентуя проведения фестиваля «ОПЕРАФЕСТ ТУЛЬЧИН» советник Министра культуры Украины Ирина Френкель, для сравнения, рассказала о начатом 10 лет назад Международном фестивале open air - opera в немецком городе Райнсберге, который стал мощным толчком в развитии города в отраслях экономики, инфраструктуры, культуры и промышленности.

«В программе фестиваля будет презентована украинская опера, европейская опера и европейский мюзикл, ночной кинопоказ оперных шедевров для молодежи. А именно: опера М. Леонтовича «На русалчин Великдень», законченная Н. Скориком; концертная постановка оперы Леонкавалло «Паяцы»; лучшие оперные арии немецких, итальянских и украинских композиторов; концертная постановка оперы Бизе «Кармен»; мюзикл «Танец Вампиров», в котором примут участие солисты оперной сцены из Украины, Италии, Германии, Польши и Австрии. А также еще много интересного и увлекательного ждет гостей фестиваля», - отметила Френкель.

По результатам проведения совещания Валерий Коровий отметил, что со стороны государственных органов будет предоставлена всяческая поддержка в проведении данного мероприятия на самом высоком уровне. Председатель ОГА также подчеркнул, что активное участие в фестивале должны принять студенты Винницкого музыкального училища им. М. Леонтовича, студенты музыкально-педагогического факультета ВГПУ им. Коцюбинского, а также студенты Винницкого торгово-экономического института КНТЭУ.

«Данный фестиваль дает возможность кардинально улучшить инфраструктуру района, привлечь внимание к дворцу Потоцких и в будущем каждый год будет стимул проводить данное мероприятие на самом высоком уровне. У нас есть ресур, предусмотренный областным бюджетом, который даст нам возможность начать первый этап подготовительных работ. Этим фестивалем мы сколихнемо всю страну», - сказал Коровий.