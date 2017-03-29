Кредиты и подделки: почти половина украинцев хотят казаться богатыми

10:59, 29 марта 2017
Общество
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Психологи объясняют, что финансовая грамотность в Украине на низком уровне.

Украинцы готовы вязнуть в долгах ради того, чтобы казаться богатыми / time.vip-kz.ru

В Украине 40% граждан хотят казаться богатыми, хотя на самом деле, таковыми не являются. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства "Рейтинг", говорится в сюжете "Сніданку с 1+1".

Отмечается, что соотечественники готовы тратить большие суммы денег на дорогие телефоны, одежду и даже автомобили, при этом отказывая себе в элементарных потребностях. А некоторые украинцы даже вязнут в кредитах и займах или же покупают подделки.

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Такое желание психологи объясняют тем, что стремление к богатству у большинства украинцев - в крови, ведь в советские времена все должны были быть равными, поэтому финансовая грамотность и умение пользоваться деньгами в Украине на низком уровне и сегодня.

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Теги: #деньги#финансы