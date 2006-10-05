ВР преодолела вето Президента на закон о детях-сиротах

Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 390 депутатов из 433, зарегистрированных в зале.

В то же время парламент перенес срок ввода этого закона в действие – с 2007 на 1 января 2008 года.

Как сообщалось, Президент Украины 6 апреля 2006 года возвратил со своими предложениями Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки”, принятый 15 марта 2006 года, для его повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Президент Украины в своих предложениях к данному закону указывал на то, что в нем не определен срок, в течение которого выпускники заведений для детей-сирот и детей лишенных родительской опеки будут подлежать обязательному страхованию, и считает, что он должен составлять не более одного года.

Президент Украины не соглашается и с положением закона, в котором предлагается установить полное государственное обеспечение для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которыми признаются лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли или погибли родители, и лица, которые были отнесены к детям, лишенным родительской опеки. Ссылаясь на норму Закона «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей сирот и детей, лишенных родительской опеки» (абзац 4 статья 1 Закона), он считает, что такие лица являются дееспособными и могут работать и содержать не только себя, но и свою семью. В таком случае, по его мнению, установление для таких лиц полного государственного обеспечения является нецелесообразным.