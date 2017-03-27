Жители Львовщины отказались от строительства мусороперерабатывающего завода по соседству

Сегодня, 27 марта, председатель Львова Андрей Садовый рассказал о том, как продвигается дело с участком под мусороперерабатывающий завод в селе Добряны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЛГС,как сообщает "Настоящий дозор".

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"Сейчас мы получили письмо, что есть участок за пределами населенного пункта Добряны. В пятницу выехала наша группа туда. Что там было на месте – вы видели. Протестное настроение жителей. То есть, без общей согласованной позиции, без предложения участка, которая может быть готова и будет восприниматься жителями, это трудно сделать", – заявил Андрей Иванович.

"Должно быть предложение не такое, которое мы получили по Добрянах. Настроение людей очень-очень негативное", - заверил Садовый.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Самбора выразила готовность помочь Львову в разрешении "мусорного кризиса".