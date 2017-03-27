ГПУ завершила расследование избиения силовиками майдановцев на колоннаде стадиона "Динамо"

Генеральная прокуратура Украины закончила досудебное расследование по эпизоду задержания и избиения протестующих 19 января 2014 года на колоннаде стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского.

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Как сообщила пресс-служба ГПУ, трое бывших сотрудников батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД в Харьковской области подозреваются в совершении 19 января на ул. М. Грушевского в Киеве «истязания двух человек, то есть умышленном причинении им сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучения и других насильственных действий, совершенных по мотивам мести после задержания этих протестующих на колоннаде стадиона им. В. Лобановского».

В ГПУ сообщают, что действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

С 21 марта в порядке ст. 290 Уголовного процессуального кодекса сторонам открыты материалы уголовного производства для ознакомления.