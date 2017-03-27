У православных христиан началась пятая неделя Великого поста

У православных христиан началась пятая неделя (седмица) Великого поста. Накануне, в воскресенье, 26 марта Православная Церковь отметила память великого подвижника преподобного Иоанна Лествичника.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», святой известен как Лествичник, являясь автором известного аскетического литературного произведения «Лествица» («Лестница»). В «Лествице» святой Иоанн описывает путь духовного совершенствования человека в виде лестницы. Этот образ преподобный заимствовал из Библии, а именно из 28 главы книги Бытия, где описан сон патриарха Иакова и его видения лестницы, по которой восходили ангелы.

Книга «Лествица» состоит из 30 глав, подобно совершеннолетию Иисуса Христа и Его выхода в тридцатилетнем возрасте на проповедь. Каждая из глав - своеобразные ступени добродетелей, исполняя которые, человек духовно совершенствуется.

Также на этой неделе Православная Церковь чтит преподобную Марию Египетскую и преподобного Андрея Критского.

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В среду вечером, 29 марта, во всех храмах поются 24 особенные покаянные стихиры, написанные преподобным Андреем Критским. Все стихиры Великого покаянного канона завершаются призывом: «Господи! Прежде даже до конца не погибну, спаси мя». Это богослужение известно как «Мариино стояние». На нем читается житие преподобной Марии Египетской. До покаяния Мария была известна грешной жизнью, но многолетние аскетические подвиги и вера в Господа помогли ей войти в Царствие Божие. Память преподобной Марии Египетской отмечается в этом году также 2 апреля.

В субботу, 1 апреля, во всех православных храмах совершается особенная благодарственная служба - «Похвала Пресвятой Богородицы». Накануне вечером 31 марта читается акафист Пречистой Деве Марии в память о Её защите Константинополя от нашествия врагов в VII веке.

1 апреля панигир отмечает афонский монастырь Дионисиат, где хранится чудотворная икона «Похвала Пресвятой Богородицы», с которой патриарх Сергий в 626 году совершал крестный ход по Константинополю во время вражеского нашествия. Именно перед этой иконой впервые был прочитан Акафист Богородице.