Запугивание, пропаганда и сладкие обещания: как российские спецслужбы вербуют татар в Крыму (видео)

По данным департамента контрразведки СБУ, с оккупацией Крыма на сторону РФ перешли 90% местных сотрудников СБУ и МВД, порядка 70% военнослужащих ВСУ. У всех были разные мотивы пойти на предательство, но причины крылись в человеческих пороках и слабостях.

Об этом говорится в фильме о работе российских спецслужб в Крыму, который первым публикует ТСН.ua.

"Формы и методы по большому счету одинаковые, но в любом случае любой человек изучается, к нему ищется подход. Можно назвать массовой вербовкой, когда всем было внушено: такого государства, как Украина, не существует, у вас есть выбор – или вы переходите на сторону ФСБ, или вы остаетесь за бортом. Те люди, которые имели определенные убеждения, они на это не поддались. Они выехали и остались верны своей присяге. Те, которые испытывали какие-то меркантильные моменты, они подались на это", - рассказывает сотрудник контрразведки СБУ.

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Наибольший интерес у российских спецслужб вызывают крымские татары. Они начали работать с ними задолго до событий 2014 года, и некоторых из них им удалось завербовать. ФСБ не прекращала попыток делать это и после аннексии Крыма.

Бизнесмен Шевкет Велиляев – один из тех, кто выступил за единство Украины и потерял в Крыму все, а его брат и вовсе пошел добровольцем в АТО. Однажды его задержали на админгранице с Крымом и завербовали.

У Шевкета забрали документы, телефон и продержали несколько часов, потом пришли два сотрудника ФСБ. Они показали три папки, где были дела на его семью: его родного брата, его жену и старшего сына.

Сотрудников ФСБ интересовали связи Шевкета с лидерами крымских татар, информация о блокаде Крыма и дислокация батальона "Айдар", где служил его брат.

Россияне говорили Шевкету, что он может "потеряться" в нейтральной зоне между материковой Украиной и оккупированным Крымом. Стали угрожать, что его сын может не доехать до дома, может "потеряться", и что они могут пропасть, как другие крымские татары. Ему даже применили специальное вещество, которое вкололи со спины.

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В итоге Шевкет Велиляев был завербован. Сотрудники ФСБ поставили ему задачу - войти в доверие к лидерам крымских татар и физически уничтожить. Также он должен был вывезти своего брата в Крым.

После того, как сотрудники ФСБ отпустили Велиляева, он сразу рассказал украинским спецслужбам о вербовке, а всю свою семью в течение недели вывез из Крыма.

Полностью фильм о тактике российских спецслужб по вербовке на оккупированном полуострове, смотрите ниже.