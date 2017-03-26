Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих Нацгвардии с профессиональным праздником

Президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Национальной гвардии Украины с профессиональным праздником.

«Спасибо воинам-нацгвардейцам за верность присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданность украинскому народу. Искренне поздравляю вас с праздником!» - написал глава государства на своей странице в Facebook.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также поздравил личный состав Национальной гвардии.

«Во всем мире, во всех воинских подразделениях слово «гвардия» означает «лучшие». Именно такими стали вы – те, кто первым принял на себя удар врага на востоке нашего государства. С несгибаемым мужеством и жертвенностью, став в проломе за Украину, вы показали другим патриотам, как можно и нужно любить Родину. Вечная слава героям-нацгвардейцам, отдавшим жизнь за нашу страну!» - заявил Турчинов, как передает пресс-служба СНБО.

По его словам, «сегодня наши Вооруженные силы, Национальная гвардия - одно из лучших и самых мощных воинских подразделений - главный фактор сдерживания агрессии Путина против Украины».

Турчинов убежден, что сильная украинская армия, сильная Национальная гвардия, оснащенные самым современным оружием, - это та сила, которая может действительно остановить врага, это залог мира и спокойствия во всей Европе.

Как сообщал УНИАН, День Нацгвардии Украины ежегодно отмечается 26 марта. Праздник был учрежден 18 марта 2015 года указом президента, «учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка».