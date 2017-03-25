"Я тебе благодарна за каждую секунду": прощальная речь жены Вороненкова (видео)

На похоронах убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова в прощальной речи поблагодарила мужа за то, что он был самым большим счастьем ее жизни, сообщает ТСН.

"Мой самый-самый любимый человек на свете. Я тебе благодарна за каждую секунду, которую ты со мной провел. Ты задал такую планку, что я поняла, что в моей жизни до тебя не было ничего и, наверное, ничего не будет. Конечно, это все очень несправедливо. Просто, наверное, мало-кто знал Дениса так, как знала его я. И вот так мы с ним, опершись друг на друга, шли, шли", - сказала Максакова.

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"Должна сказать, что он был рад, что Украина его приняла, дала ему возможность остаться. Потому что его преследовали, преследовали несправедливо. Но, к сожалению, юридическая чистота его пребывания полностью омрачена беспределом того поступка, который совершен", - добавила вдова.

Максакова выразила благодарность Вороненкову за прожитое вместе время. "Ну, что мне сказать, наверное только спасибо. Только спасибо тебе, что ты у меня был, есть, будешь всегда. Если бы я могла что-то изменить. Я бы сделала все. Спасибо тебе, мой родной", - сказала она.

Напомним, сегодня, 25 марта, в Киеве на территории полузакрытого Зверинецкого кладбища похоронили экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранника Вороненкова и самого нападавшего, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть по политическим мотивам.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.