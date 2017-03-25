В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Сегодня, 25 марта, в Киеве на территории полузакрытого Зверинецкого кладбища похоронили экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого 23 марта среди бела дня застрелили в центре столицы.

Предварительно в 12:00 Вороненкова отпели во Владимирском соборе. Об этом сообщает ТСН.

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На похороны политика прибыли его жена Мария Максакова, депутат Госдумы РФ от Новосибирска, который живет в эмиграции, Илья Пономарев (с ним Вороненков должен был встретиться перед тем, как был застрелен), а также Ольга Курносова, российская активистка.

Кроме того, журналисты заметили на похоронах украинского нардепа Антона Геращенко, который ранее сообщил детали биографии киллера Вороненкова, который умер в больнице от ранения охранника экс-депутата.

Перед тем, как опустили гроб, Максакова произнесла последнее слово, поблагодарила мужа. Она также поблагодарила Украину за то, что приняла их с мужем.

Пономарев, в свою очередь, пообещал отомстить за Вороненкова. «Мы отомстим», - сказал он.

В целом на кладбище было около 20 близких Вороненкову человек и журналисты.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть по политическим мотивам.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.