Чечеткин рассказал об эвакуации из-за взрывов в Балаклее: более 17 тысяч человек выехали сами

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин отчитался перед народными депутатами об эвакуации жителей Балаклеи Харьковской области и близлежащих населенных пунктов в связи с пожаром на складе боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Благодаря своевременному оповещению населения и оперативному привлечению 74 автобусов, удалось в кратчайшие сроки эвакуировать около 20 тысяч человек из города Балаклея и 9 близлежащих населенных пунктов, расположенных в опасной 10-километровой зоне", - сообщил Чечеткин.

При этом, отметил он, через эвакуационные пункты было вывезено 2450 человек, а более 17 тыс. человек выехали самостоятельно.

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Чечеткин также добавил, что для вывоза инвалидов и пожилых людей было задействовано 25 карет скорой помощи, 6 автомобилей ГСЧС и три бронеавтомобиля Нацгвардии.

По его словам, эвакуированы 70 инвалидов и 760 пожилых людей.

Кроме того, отметил председатель ГСЧС, из центральной районной больницы вывезено 130 больных. "Для приема эвакуированных подготовлены более 5300 мест в зданиях школ, детских лагерей и баз отдыха, в которых размещено около 3700 человек", - сообщил Чечеткин.

Он также добавил, что местными органами власти было организовано трехразовое питание эвакуированного населения, доставка воды, продуктов питания и предметов первой необходимости.

Чечеткин также отметил, что группами из представителей полиции, ГСЧС и местных органов власти осуществлен обход 120 многоквартирных домов для выявления и эвакуации людей с ограниченными возможностями.

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Правоохранительные органы осуществляют патрулирование для недопущения мародерства, а газораспределительные станции и другие объекты критической инфраструктуры были взяты под охрану, добавил глава ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали. Сегодня Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

По данным Минобороны, по состоянию на утро пятницы, 24 марта, интенсивность взрывов на территории военного арсенала значительно уменьшилась, начато разминирование прилегающей к складу территории.