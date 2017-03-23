Убийца Вороненкова не смог бы дать показаний, даже если б выжил - врач

20:12, 23 марта 2017
Общество
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"Он бы не смог быть полноценным человеком, потому что мозг не работал бы", - прокомментировал главный врач 17-й больницы Николай Демин. 

Киллер скончался на операционном столе

Киллеру провели четыре операции – на животе, грудной клетке, на бедре и черепе. Он получил сквозное ранение в голову, ногу, грудную клетку и позвоночник.  Об этом сообщает ТСН.

"Бригада хирургов из 16 человек не смогла спасти пострадавшего и наступила остановка сердца. Мы открыли головной мозг – пульсации не было. То есть даже если бы он выжил, то он бы не смог быть полноценным человеком, потому что мозг не работал бы", - прокомментировал главный врач 17-й больницы Николай Демин. 

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С 17-й больницы, где оперировали раненого киллера, уже сняли патрули и конвои полиции. По данным СМИ, у киллера во время операции 10 раз останавливалось сердце.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. 

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность. 

На данный момент известно, что личность убийцы Вороненкова установлена, это гражданин Украины.

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Теги: #убийца#врач#операция#Вороненков#киллер