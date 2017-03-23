Жена убитого Вороненкова "чудом осталась живой" - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считают счастливой случайностью то, что жена убитого в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова осталась живой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на совместном брифинге.

«Именно сегодня Вороненков должен был давать показания в военной прокуратуре. Он переписывался SMS с Русланом Кравченко (военный прокурор — УНИАН). Они переписывались SMS, и Вороненков сообщил, что опаздывает. Покойный назначил встречу Пономареву, и с нее должен был отправляться на допрос. Следствие узнает весь график его передвижения. Киллер знал, где его ждать. Ключевой является предварительная встреча, до «Премьер паласа». Также могу сказать, что его жена только чудом не пошла с ним», - сказал Луценко.

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В свою очередь Пономарев также считает счастливым стечением обстоятельств то, что жена Вороненкова осталась живой. «С высокой вероятностью, мы ожидали, что они будут оба. Мы всегда встречались с Денисом и Машей. Поэтому, скорее всего, ожидалось, что они будут оба», - сказал Пономарев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.

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Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминировали организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.