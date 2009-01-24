Мэра Тисменицы обвиняют в злоупотреблениях во время наводнения

Мэр города Тисменица Ивано-Франковской области Ярема ГАЛИГА отстранен от исполнения служебных обязанностей по обвинению в злоупотреблениях во время наводнения.

Как сообщили УНИАН в Тисменицком городском совете, от исполнения обязанностей мэра отстранили вчера на сессии. За это проголосовали 19 депутаты горсовета, 1 против, 3 воздержались.

Ивано-Франковская областная прокуратура выдвинула Я.ГАЛИГЕ обвинение в злоупотреблении властью и служебным положением. На сессии Тисменицкого горсовета прокурор района Орыся МАРЧУК зачитала постановление прокуратуры области от 15 января «Об отстранении от должности обвиняемого Тисменицкого городского председателя Яремы ГАЛИГИ».

«Ярема ГАЛИГА дал незаконное указание своим подчиненным составить списки пострадавших от прошлогоднего наводнения 23-27 июля без обязательного предварительного обследования жилых домов. Таким образом компенсации получили 12 жителей города Тисменицы, которых не затопило вообще, а 7 горожан получили не свою денежную помощь (вместо собственников поврежденных жилищ). В результате неправомерных действий мэра государство понесло ущерб на сумму 395 тыс. грн.», - сказано в постановлении прокуратуры.

На время досудебного и судебного следствия 60-летний Я.ГАЛИГА, которого дважды подряд избирали мэром города, отстранен от исполнения обязанностей, чтобы он не имел возможности влиять на свидетелей во время следствия.

Тисменицкий горсовет поручил исполнять обязанности мэра его заместителю Петру СЕНДЕЦКОМУ.